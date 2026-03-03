Quem vai ser o próximo técnico do Flamengo? Clube encaminha acerto com novo treinador, diz site

O Flamengo já trabalha na contratação de um treinador para substituir Filipe Luís, demitido na madrugada desta terça-feira, 2. Segundo o portal Uol, a diretoria encaminhou um acerto com o técnico português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, para a sequência da temporada.

Segundo a publicação, os representantes de Jardim estão no Rio de Janeiro para negociar a contratação do treinador. O profissional de 51 anos estava afastado do futebol por questões particulares e retornou a Portugal após a saída do Cruzeiro. De acordo com a Rádio Itatiaia, o comandante está em Belo Horizonte para participar de um casamento.

Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2026, mas manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol e deixou o clube após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O clube mineiro acertou com Tite para a atual temporada.

O português treinou o Cruzeiro em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 58,18%). Sob o comando do treinador, a equipe cruzeirense terminou o Brasileirão em terceiro lugar, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. No entanto, além da queda na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e na primeira fase da Sul-Americana.

Leonardo Jardim iniciou a carreira de treinador ainda na década de 1990. Ele comandou times de menor expressão de Portugal, além de Olympiacos e Sporting, até destacar-se no Monaco, time pelo qual foi campeão da Ligue 1 (Campeonato Francês) na temporada 2016/17 comandando Kylian Mbappé. Ele também foi multicampeão pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estava no futebol dos Emirados Árabes antes de acertar com o Cruzeiro.

O Flamengo decidiu demitir Filipe Luís pelo mau desempenho do time no início de 2026, que culminou na perda dos títulos da Supercopa Rei, para o Corinthians, da Recopa Sul-Americana, para o Lanús. Neste ano, o treinador acumulou 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas (aproveitamento de 52,7%).

Quem assumir o Flamengo terá a missão de fazer o time recuperar o futebol intenso e eficaz de 2025, quando o time terminou a temporada como campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores, além de ter conquistado o vice da Copa Intercontinental, perdendo nos pênaltis para o PSG.