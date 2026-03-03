João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários da estreia de Indian Wells; veja chaveamento

O Brasil marcará presença no torneio de Indian Wells, uma das principais disputas do tênis mundial no primeiro semestre da temporada. João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram, nesta segunda-feira, 2, os seus respectivos adversários nos duelos de estreia.

No masculino, Fonseca iniciará sua campanha no Masters 1000 diante do belga Raphaël Collignon. Atual 77º colocado do ranking da ATP, ele possui cinco títulos de competições de nível Challenger na carreira.

Número 35 do mundo, João chega no campeonato após vencer o evento de exibição MGM Slam, em Las Vegas. Caso supere a primeira rodada, seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov.

Em uma possível terceira rodada, o rival do brasileiro poderá ser o norte-americano Tommy Paul, 24º do ranking. Um embate com o italiano Jannik Sinner aconteceria já nas oitavas de final. O carioca de 19 anos encara Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic somente na decisão.

Já no feminino, Bia Haddad começa sua trajetória no WTA 1000 de Indian Wells contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro. Ela é a 50ª colocada no ranking de simples e tem apenas um título na carreira.

Em caso de vitória da paulista de 29 anos, ela terá pela frente a tcheca Linda Nosková, 14ª do mundo. Coco Gauff, dos Estados Unidos, cruzaria o caminho de Bia nas oitavas de final. Aryna Sabalenka, na semi, e Iga Swiatek, na decisão, seriam as adversárias mais bem ranqueadas na campanha da tenista.

Ex-top-10 do mundo, a brasileira vive má fase no circuito profissional, tendo apenas uma vitória em sete partidas disputadas em 2026. Hoje, ela ocupa somente a 67ª posição geral.

A chave principal das disputas em Indian Wells começam apenas na próxima quarta-feira, 4. João Fonseca e Bia ainda não possuem data e horário para entrarem em quadra.