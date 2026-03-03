João Fonseca, Rayssa Leal e Yago Dora concorrem a prêmios no Laureus; veja todos os indicados

O Prêmio Laureus, evento que tem o status de "Oscar do Esporte", vai contar com quatro atletas brasileiros indicados em suas oito categorias. A divulgação da lista foi anunciada nesta terça-feira. A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora medem forças como melhor atleta de ação. O tenista João Fonseca é um dos concorrentes à revelação do ano de 2025. Já Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da natação paralímpica, é o quarto representante nacional e está na disputa entre os esportistas com deficiência.

A premiação, onde serão conhecidos os vencedores deste evento esportivo, tem data e local definidos. A cerimônia está agendada para o mês que vem, no dia 20 de abril, e será realizada no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha.

Consolidada no cenário mundial do skate, a medalhista olímpica recebeu a sua quarta indicação na categoria "Melhor Atleta de Ação". Concorrente na mesma categoria, e indicado pela primeira vez, o surfista Yago Dora conquistou o título da WSL de 2025.

João Fonseca entra na categoria "Revelação do Ano" depois de completar a sua primeira temporada no circuito internacional de tênis. Ele marcou presença nos quatro Grand Slams do ano e conquistou títulos como o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriel Araújo, outro estreante no Prêmio Laureus, brilhou no Mundial do ano passado, quando arrebatou a medalha de ouro nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.

Os vencedores serão escolhidos por membros da Laureus Academy. Além dos brasileiros, a lista inclui nomes como Armand Duplantis (atletismo, salto com vara), Katie Ledecky (natação) e os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, como principais destaques.

VEJA TODOS OS INDICADOS ÀS CATEGORIAS LAUREUS:

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO:

Carlos Alcaraz (Espanha) - tênis

Ousmane Dembélé (França) - futebol

Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara

Marc Márquez (Espanha) - motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) - ciclismo

Jannik Sinner (Itália) - tênis

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO:

Aitana Bonmatí (Espanha) - futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) - atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) - natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - tênis

MELHOR EQUIPE DO ANO:

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup - golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren - Fórmula 1

Oklahoma City Thunder - NBA

Paris Saint-Germain - futebol (equipe masculina)

REVELAÇÃO DO ANO:

João Fonseca (Brasil) - tênis

Désiré Doué (França) - futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - basquete

Luke Littler (Reino Unido) - dardos

Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1

Yu Zidi (China) - natação

RETORNO DO ANO:

Amanda Anisimova (Estados Unidos) - tênis

Egan Bernal (Colômbia) - ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) - golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) - salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) - futebol

Simon Yates (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO:

Yago Dora (Brasil) - surfe

Rayssa Leal (Brasil) - skate

Kilian Jornet (Espanha) - ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) - snowboard

Molly Picklum (Austrália) - surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA:

Gabriel Araújo (Brasil) - natação

Simone Barlaam (Itália) - natação

Catherine Debrunner (Suíça) - atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) - natação

Kiara Rodríguez (Equador) - salto em distância

PRÊMIO, ESPORTE PARA O BEM

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) - oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Fútbol Más (projeto global) - promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) - reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) - desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) - promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) - oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.