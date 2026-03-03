Mundial de Endurance adia rodada de abertura no Catar em meio à guerra no Oriente Médio

A corrida de 1812km do Catar, prova que abre a temporada do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), teve o seu adiamento anunciado nesta terça-feira. O motivo para o cancelamento do evento esportivo tem relação direta com os recentes conflitos que assolam o Oriente Médio.

A competição é a principal categoria de provas de longa duração do automobilismo. A disputa estava prevista para ser realizada entre os dias 26 e 28 de março deste mês. Segundo os organizadores, a etapa deve acontecer na segunda metade da temporada, mas a nova data ainda não foi definida.

O anuncio foi feito por meio de nota oficial. "A prova de 1812 km do Qatar, originalmente programada para ser a etapa de abertura do Campeonato FIA de Endurance de 2026, nos dias 26 e 28 de março, foi oficialmente adiada."

De acordo com o informe, o momento delicado da região vem preocupando os organizadores. A organização do Mundial de Endurance "tem mantido diálogo constante com a Federação de Automobilismo e Motociclismo do Qatar, considerando a atual e crescente situação geopolítica no Oriente Médio".

A medida que culminou com o adiamento da etapa de abertura teve como prioridade máxima garantir a segurança não só dos competidores, mas também dos integrantes das equipes e também dos fãs que costumam acompanhar as provas.

Por fim, o documento informa que "novas discussões com os colegas do Circuito Inrernacional de Lusail" deverão acontecer para estabelecer a nova data da prova do Catar. Assim, em função desse imprevisto, a etapa de abertura passa a ser nas 6 Horas de Imola, que acontece entre os dias 17 e 19 de abril.

A região do Oriente Médio tem mais uma prova que consta no calendário da competição: a etapa do Bahrein. No entanto, a data marcada para a realização da disputa é apenas no mês de novembro, no dia 7.

O conflito na região se intensificou após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Como resposta, os iranianos iniciaram ofensivas em diferentes áreas. O Catar foi alvo de investidas bélicas e bases militares dos americanos no País foram atingidas, aumentando o clima de tensão para a realização da prova automobilística.