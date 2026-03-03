LA Open, novo challenger de São Paulo, define chave principal para edição de estreia

O LA Open, torneio de tênis de nível Challenger 100 que será disputado no Jockey Clube de São Paulo a partir do dia 23, definiu sua chave principal com quatro tenistas top 100 e cinco atletas brasileiros. Um dos destaques é o jovem Guto Miguel, de 17 anos, que vive momento de ascensão e foi convidado para jogar a competição.

João Lucas Reis - número 2 do Brasil no ranking da ATP -, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Pedro Boscardin são os outros representantes do País. A lista pode aumentar, a depender dos resultados do qualifiyng.

As atrações internacionais incluem quatro nomes que integram o top 100 do ranking mundial: o argentino Thiago Tirante (número 74 do mundo), o norte-americano Emilio Nava (75º), o chileno Cristian Garín (90º) e o também argentino Román Andrés Burruchaga (98º).

O paraguaio Adolfo Daniel Vallejo e o chileno Tomas Barrios Vera, que estão entre os 150 melhores tenistas do mundo na atualidade, também estarão na disputa no Jockey Club.

Além das partidas da competição, o evento trará jogos de exibição de astros do tênis mundial. Nos dias 21 e 22, sábado e domingo, respectivamente, os espectadores poderão ver em quadra André Agassi, Andy Roddick, Juan Martín del Potro e Fernando Meligeni.

O quarteto vai jogar em uma arena com quadra de saibro e com lotação máxima para 6 mil pessoas que será erguida no clube da Cidade Jardim. Trazer nomes de expressão para participar do torneio é uma estratégia dos organizadores para atrair maior público.

As vendas de ingressos para o La Open estão abertas, por meio do site Ticketmaster. Os valores variam de R$ 27 a R$ 990.