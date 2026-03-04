'Léos' e meia agradecem

Outros jogadores se manifestaram nas suas redes sociais, como o volante Jorginho, que agradeceu a Filipe Luís. "Foi um privilégio trabalhar com você. Muita sorte na sua jornada. Estarei na torcida pelo seu sucesso sempre".

"Obrigado por me permitir aprender a maneira que você enxerga futebol e principalmente por nos mostrar no dia a dia como amar incondicionalmente o Flamengo", foi o que publicou o zagueiro Léo Ortiz.

Já Léo Pereira destacou o lado humano do treinador. "Um exemplo de pessoa e profissional, gratidão por todos os momentos, aprendemos muito com você e toda a sua comissão", escreveu.