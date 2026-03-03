ASSINE JÁ!
Tenistas fogem de quadra depois de explosões em torneio nos Emirados Árabes Unidos

Uma explosão interrompeu um confronto válido pela chave qualificatória do Challenger de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. Os tenistas Daniil Ostapenkov e Hayato Matsuoka correram da quadra ao ouvirem o alerta que sinaliza ataques na região.

Ostapenkov, de Belarus, vencia o terceiro set da partida por 2 a 1 quando ele, seu adversário, o árbitro do jogo e outras pessoas presentes no local optaram por correr e buscar um abrigo seguro.

O ocorrido é resultado da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã que vem atingindo outros territórios do Oriente Médio. Nesta segunda, um grupo de tenistas ainda estava retido em Dubai, por causa dos ataques de mísseis e drones iranianos que a cidade sofreu.

Algumas horas depois das explosões em Fujairah, a organização do torneio anunciou o cancelamento da competição.

