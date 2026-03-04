CRB goleia Porto-BA, Figueirense vence Azuriz e avançam para terceira fase da Copa do Brasil

Dois confrontos movimentaram a Copa do Brasil nesta terça-feira, com classificações de CRB e Figueirense à terceira fase. Em Maceió (AL), o time alagoano aplicou goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA no estádio Rei Pelé. Já em Santa Catarina, o Figueirense superou o Azuriz-PR por 1 a 0 em duelo equilibrado.

O CRB construiu vitória expressiva diante do Porto-BA e avançou sem dificuldades. Luiz Phellype marcou duas vezes, enquanto Mikael, Bressan, Breno Cézar contra e Douglas Baggio completaram o placar. Com o resultado, o clube assegurou cota de R$ 1,53 milhão e segue na competição nacional.

O adversário na próxima fase será definido no confronto entre Santa Cruz-PE e Sousa-PB, marcado para quinta-feira, às 21h30, na Arena de Pernambuco. Antes disso, o CRB volta suas atenções para a decisão do Campeonato Alagoano. No sábado, às 16h, enfrenta o ASA no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. No primeiro jogo, o CRB venceu por 3 a 0 e agora pode perder por até gols de diferença pra ser campeão.

No outro duelo da noite, o Figueirense venceu o Azuriz-PR por 1 a 0. O único gol da partida saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, após boa finalização de Igor Bolt de dentro da área. O resultado também garantiu premiação em dinheiro ao time catarinense.

O confronto foi marcado por intensidade e oportunidades para os dois lados, mantendo o placar indefinido até os minutos finais. Com a vitória, o Figueirense avança para enfrentar o Amazonas na próxima fase do torneio.

A equipe catarinense retorna a campo na sexta-feira, quando encara o Carlos Renaux pelo Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Catarinense.