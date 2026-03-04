Clubes da Série B tentam confirmar favoritismo na 2ª Fase da Copa do Brasil

A 2ª Fase da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira com 11 confrontos eliminatórios que prometem mexer com o cenário nacional. O foco está nos clubes da Série B, que entram em campo pressionados a confirmar o favoritismo e evitar surpresas.

A rodada começa às 19h, quando Velo Clube e Vila Nova-GO se enfrentam no Benitão, em Rio Claro. Fora da briga no Campeonato Goiano, o time goiano tenta reagir diante de um adversário que, apesar do rebaixamento estadual, chega embalado pela classificação sobre o Vasco-AC na fase anterior.

Às 19h30, o Operário-PR, que disputa a final do Campeonato Paranaense, encara o Betim-MG na Arena URBSAN. No mesmo horário, o Avaí recebe o Porto Vitória-ES na Ressacada, tentando transformar a Copa do Brasil em ponto de virada após a eliminação no estadual.

Na sequência, às 20h, o Athletic-MG visita o Rio Branco-ES no Kleber Andrade, em Cariacica. Rebaixado no Campeonato Mineiro, o clube mineiro busca recuperação imediata. Também às 20h, o Cuiabá mede forças com o Santa Catarina, no Alfredo João Krieck, após queda precoce no estadual.

Fechando o bloco dos representantes da Série B, o América-MG enfrenta o Tirol-CE às 21h30, no Independência. Depois de alcançar a semifinal do Campeonato Mineiro, o Coelho tenta confirmar o bom momento.

A quarta-feira ainda reserva outros confrontos decisivos. Às 19h, Nova Iguaçu e Lagarto-SE duelam no Luso Brasileiro, enquanto Tuna Luso-PA recebe o Tocantinópolis-TO na Curuzu.

Às 19h30, Capital-TO encara o Manaus no Nilton Santos (TO). Mais tarde, às 20h30, o Ivinhema-MS enfrenta o Volta Redonda-RJ no Saraivão. O dia termina às 21h, com Manauara-AM e Itabaiana-SE na Arena da Amazônia.

A 2ª Fase da Copa do Brasil será concluída na quinta-feira, com mais cinco partidas. Às 16h, Trem-AP e Fluminense-PI jogam no Augusto Antunes.

Às 19h, Desportiva-ES enfrenta o Sport no Kleber Andrade, enquanto Portuguesa-RJ mede forças com o Maracanã-CE no Luso Brasileiro. Encerrando a fase, às 21h30, Juventude recebe o Guaporé-RO no Alfredo Jaconi, e Santa Cruz-PE encara o Sousa-PB na Arena Pernambuco.

Até o momento, Maringá-PR, Joinville-SC, América-RN, Fortaleza, Castanhal-PA, Capital-DF, Atlético-GO, Novorizontino, Madureira-RJ, Maranhão-MA, Tombense-MG, Uberlândia-MG, Londrina-PR, Anápolis-GO, Amazonas, Jacuipense-BA, Ypiranga-RS, São Bernardo, Operário-MS, Guarany-RS, Goiás, Águia-PA, Mixto-MT, Ceará, Porto Velho-RO e Portuguesa já se garantiram na próxima fase.