Donald Trump diz que 'não se importa' com a participação do Irã na Copa: 'País derrotado'

Em meio ao clima tenso no Oriente Médio em função do ataque militar americano e israelense que matou líderes iranianos e desencadeou um conflito na região, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, que não se importa se o Irã participar da Copa do Mundo de 2026. O torneio de seleções terá como sede, além dos Estados Unidos, o México e o Canadá.

Em entrevista concedida ao site Político, ele foi questionado sobre o tema e foi direto ao ponto. "Eu realmente não me importo [se o Irã participar]. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso."

De acordo com o portal americano The Athletic, sua declaração entra em conflito com a mensagem de paz que a Fifa vem transmitindo ao longo do último ano, tentando tranquilizar sob a ótica de que jogadores e torcedores seriam "bem-vindos" ao torneio.

Trump e sua administração, por vezes, repetiram essa retórica, segundo o periódico, mas, em seus primeiros comentários sobre a participação do Irã na Copa do Mundo, desde os ataques de sábado, ele passou um cenário diferente.

Ao ser questionado para esclarecer ou detalhar a declaração de Trump, um porta-voz da Casa Branca encaminhou ao portal os comentários do presidente. Segundo ele, a ação militar dos EUA "remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam comparecer à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos".

O Irã integra o Grupo G da competição e terá como adversários a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia. A seleção iraniana tem compromissos agendados em Los Angeles e Seattle, mas sua participação foi colocada em dúvida pelo ataque militar americano e israelense.

A Copa do Mundo de 2026 tem seu início marcado para o dia 11 de junho e a decisão do torneio está marcado para 19 de julho.