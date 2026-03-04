FIA decide suspender o toque de recolher no GP da Austrália de Fórmula 1

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu abolir o toque de recolher das equipes para o GP da Austrália, corrida que marca a abertura da temporada de Fórmula 1 este ano, e que está agendada para acontecer na madrugada deste domingo, em Melbourne, na Austrália.

A decisão visa facilitar o trabalho das equipes e acontece antes do primeiro treino livre, que terá início na noite desta quinta-feira, às 22h30, (horário de Brasília). A ação da entidade teve como objetivo controlar uma crise logística provocada pelo conflito no Oriente Médio.

No último fim de semana, Estados Unidos e Israel coordenaram um ataque militar contra o Irã, que respondeu com ofensivas bélicas direcionadas a várias regiões, incluindo Dubai, Abu Dabi e Doha, cidades que facilitam o deslocamento dos profissionais da Fórmula 1 para chegar à Austrália.

O fechamento dos espaços aéreos, bem como as restrições impostas pelo conflito, provocaram atrasos consideráveis. A flexibilização por parte da FIA é uma tentativa de contornar esse problema para não comprometer a realização da corrida de abertura da Fórmula 1.

Por meio de um comunicado divulgado pelos comissários esportivos, a entidade explicou que a decisão foi tomada após uma consulta oficial e com base em circunstâncias extraordinárias.

"Após consulta com os comissários da prova e devido a força maior, especificamente as interrupções de viagem e transporte enfrentadas durante a preparação para o GP da Austrália, as disposições referentes ao Período Restrito 1 e ao Período Restrito 2 não serão aplicadas neste evento", diz parte do texto.

Para abrandar os impactos dessa situação, a Fórmula 1 organizou voo fretado partindo de Londres na terça-feira para assegurar a presença dos profissionais nas atividades de pista em Melbourne.