Tenista Aryna Sabalenka anuncia noivado com empresário brasileiro

A tenista número 1 do ranking mundial, Aryna Sabalenka, anunciou que está noiva do empresário brasileiro Georgios Frangulis. O casal mantém relacionamento há cerca de dois anos. O pedido foi compartilhado pela própria atleta nas redes sociais. Ao publicar o momento especial, ela escreveu uma mensagem celebrando a união e projetando o futuro ao lado do empresário: "Você e eu, para sempre", além de um emoji de anel e um emoji de coração.

A notícia rapidamente recebeu felicitações de outros tenistas, incluindo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Amanda Anisimova, uma possível adversária de Sabalenka nas quartas de final do próximo Aberto de Indian Wells.

No início da temporada, a bielorrussa já havia feito uma brincadeira pública envolvendo o namorado. Durante a cerimônia do título do WTA de Brisbane, em janeiro, ela agradeceu a Frangulis pelo apoio e, em tom descontraído, disse que esperava em breve poder chamá-lo "de outra forma", dando indícios de que aguardava o pedido.

QUEM É GEORGIOS FRANGULIS?

Frangulis é fundador da OakBerry, rede internacional especializada em açaí, e também integra o grupo proprietário do Le Mans, clube de futebol da França. Além da atuação empresarial, ele já teve experiências no automobilismo, incluindo participações na categoria Porsche GT3.

Noiva, Sabalenka volta ao circuito nesta semana para a disputa do Indian Wells Open, nos Estados Unidos. O torneio marca sua primeira participação desde a campanha no Australian Open, onde acabou eliminada antes de conquistar o título.

A competição na Califórnia é uma das mais prestigiadas do calendário fora dos Grand Slams e reúne as principais jogadoras do circuito.