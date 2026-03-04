Renato Gaúcho vê Brasileirão como prioridade no Vasco e diz: 'Venho com muito tesão'

Renato Gaúcho foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Vasco e tratou de dar uma sacudida na equipe logo em sua primeira entrevista no novo cargo. De volta a São Januário após um intervalo de 18 anos ele diz que chega para trabalhar com muito "tesão".

"Estou com muita vontade e tesão de trabalhar. Gosto do que faço. Se não, estaria na minha praia jogando futevôlei e tomando chope. Se agora estou aqui, é porque gosto do que faço", afirmou o técnico já colocou a mão na massa e comandou o seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa.

Em sua terceira passagem pelo clube dirigiu a equipe entre 2005 e 2006 e depois retornou em 2008, Renato traçou metas para o grupo e colocou o Brasileiro como prioridade durante o seu "mandato".

"O Vasco tem três competições, mas o Brasileiro é prioridade. Tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil e vamos buscando. Vamos tentar andar nas três. Onde o time vai chegar, eu não sei. É difícil para todos", afirmou.

Com vínculo até o final do ano, o novo treinador disse que o contrato não tem multa rescisória. Aproveitando o contato com os jornalistas, o experiente profissional mandou um recado para torcida e pediu apoio neste novo ciclo.

"O treinador vive de vitórias. Vive de resultados no Brasil. Lá fora muitas vezes os resultados não vêm, mas é mantido. Deus queira que eu permaneça até dezembro e que o clube queira renovar", comentou Renato que disse ter cobrado bastante dedicação do elenco para que os resultados apareçam.

Na lanterna do Brasileiro com um ponto em quatro rodadas, o time cruzmaltino volta a campo na próxima semana. No dia 12 (quinta-feira), os cariocas buscam seu primeiro triunfo em duelo com o Palmeiras, em São Januário.