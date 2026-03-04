Palmeiras fecha 2025 com R$ 1,8 bilhão de receita e superávit de R$ 292 milhões

O Palmeiras fechou o ano de 2025 com um superávit acumulado de R$ 292,4 milhões de acordo com balanço financeiro do mês de dezembro, que foi divulgado nesta terça-feira. O resultado representa um recorde para o clube paulista e supera os números de 2024, quando o clube registrou em seus cofres a cifra de R$ 198,2 milhões.

O resultado animador supera, em muito, o que foi estabelecido para a temporada, que era um superávit de R$ 12,4 milhões.

Levando em conta o mês de dezembro, o Palmeiras registrou R$ 164 milhões de arrecadação operacional líquida e fechou o período com um superávit de R$ 9,5 milhões.

O Palmeiras arrecadou R$ 1,783 bilhão ao longo do exercício de 2025, somando receitas operacional e financeira. Deste montante total, R$ 1,6 bilhão correspondem à parte operacional. Os R$ 154,5 milhões restantes vieram da receita financeira, que são provenientes de variações cambiais e juros de aplicação financeira.

Neste cenário, o clube bateu, ainda em setembro, o recorde anterior de receita, que era de R$ 1,4 bilhão arrecado em 2024.

De acordo com o balancete, as principais fontes de receita assinaladas pelo clube no ano passado foram com premiação. O total do valor foi de R$ 318,9 milhões com os vices do Campeonato Paulista, Brasileirão e Libertadores.

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA DO PALMEIRAS EM 2025:

- Premiações: R$ 318,9 milhões

- Publicidade e patrocínio: R$ 203,3 milhões

- Direitos de transmissão: R$ 180 milhões

- Avanti: R$ 73,6 milhões

- Arrecadação de jogos: R$ 67,2 milhões