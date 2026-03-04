João Pedro mantém embalo pela seleção, faz 3 e Chelsea vira duelo por Champions com Aston Villa

Em jogo com quatro gols brasileiros, o Chelsea virou em alto estilo o confronto direto por vaga na Champions League na casa do Aston Villa, por 4 a 1, com hat-trick do centroavante João Pedro, mais um atacante de olho em vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Atuando fora de casa e tentando reduzir a desvantagem para o quarto colocado a três pontos (caiu para 51 a 48), o Chelsea saiu perdendo para o Aston Villa com golaço de letra do volante brasileiro Douglas Luiz logo aos cinco minutos.

Depois de enorme pressão e chances desperdiçadas, João Pedro, de olho na camisa 9 da seleção - briga diretamente com Matheus Cunha e Igor Jesus, com Igor Thiago correndo por fora - entrou em ação de maneira decisiva.

O atacante empatou de carrinho, aos 34 minutos, após cruzamento de Gusto. Apareceu bem posicionado na segunda trave para calar o estádio. Nem deu tempo para comemoração e novamente os mandantes comemoravam um gol. Watkins surgiu bem no contragolpe e mandou às redes. A posição era ajustada e o lance acabou anulado após revisão do VAR.

A etapa foi até 52 minutos e foi o suficiente para a revelação do Fluminense voltar às redes. João Pedro, desta vez servido por Enzo Fernandez, mostrou enorme frieza na cara do campeão mundial argentino Emiliano Martínez, para anotar o segundo em linda cavadinha.

Estrela do Chelsea, Cole Palmer soltou uma bomba aos 10 minutos para deixar os visitantes em situação mais cômoda na partida ao anotar o terceiro gol. A jogada começou com João Pedro e o meia apareceu livre após a bola mal afastada pelo goleiro.

O hat-trick de João Pedro saiu em um contragolpe de manual e desta vez com enorme facilidade para o centroavante. Garnacho não foi egoísta e, mesmo sozinho na área, rolou para o brasileiro apenas empurrar às redes vazias. Substituído aos 41 minutos, saiu de campo bastante celebrado pelo técnico Liam Rosenior.

Nos últimos oito jogos do Chelsea, tirando o embate com o Arsenal, no qual passou em branco na rodada passada, João Pedro anotou oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo disparado um dos brasileiros mais em evidência na Inglaterra.