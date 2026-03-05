De volta ao Vasco para sua terceira passagem, Renato Gaúcho foi apresentado ontem no CT Moacyr Barbosa. O treinador, que avisou estar "com muito tesão" para comandar o Gigante da Colina, já definiu sua prioridade: manter o clube na Série A do Brasileirão. Copa do Brasil e Sul-Americana ficarão em segundo plano.

"O Vasco tem três competições: o Brasileiro, que é a prioridade, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. A gente vai jogando as competições. Onde o Vasco vai chegar, nós veremos. Teremos dificuldades, mas será para todos também. Se tiver que priorizar algo, sempre será o Campeonato Brasileiro", afirmou.

Renato se apresentou aos jogadores e comandou o primeiro treino ontem, mas só estreia na semana que vem, dia 12, contra o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão. Com o time na lanterna, o técnico garantiu estar animado para trabalhar em sua terceira passagem pelo Gigante da Colina — nas outras, foi vice da Copa do Brasil, em 2006, e rebaixado no Brasileiro de 2008.

"Estou com muito tesão, muita vontade e, se aceitei o convite do Vasco, é porque eu quis. Se não tivesse, estaria na minha praia, tomando meu chope e jogando futevôlei", garantiu.

'Renight' tem um ótimo motivo para estar ainda mais animado. O contrato do técnico prevê alguns bônus em caso de títulos. Brasileirão: R$ 3 milhões; Copa do Brasil: R$ 2,5 milhões; Sul-Americana: R$ 1,5 milhão.