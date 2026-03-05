Cinco clubes da Série B do Brasileiro avançam à terceira fase da Copa do Brasil

Mais 11 clubes confirmaram sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil após os jogos disputados nesta quarta-feira. Entre eles, alguns times que disputam a Série B do Brasileiro, como Vila Nova-GO, Avaí, Operário-PR, América-MG e Athletic-MG. O Cuiabá foi eliminado nos pênaltis pelo Santa Catarina-SC.

Muitos times da Série B se deram bem nos confrontos. O Vila Nova-GO por exemplo foi até a cidade de Rio Claro, no interior paulista, e após empate sem gols com o Velo Clube levou a melhor na disputa de pênaltis: 4 a 2. O time goiano, na terceira fase, vai enfrentar o Operário-PR que venceu por 2 a 0 o Betim, mesmo atuando em Minas Gerais.

Na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí fez 3 a 0 e passou fácil pelo Porto Vitória-ES. O seu próximo adversário será a Portuguesa-SP. Mas o Cuiabá, como visitante, se deu mal diante do Santa Catarina, empatando por 1 a 1 no tempo normal perdeu a vaga nos pênaltis, por 5 a 4. A surpresa catarinense agora vai enfrentar o Jacuipense-BA.

Em Cariacica, no Espírito Santo, o Rio Branco-ES empatou por 1 a 1 com o Athletic-MG e o time mineiro venceu a disputa nos pênaltis por 6 a 5. Agora pegará o Ypiranga-RS.

Alguns times venceram e convenceram. E o caso do Volta Redonda-RJ que fez 4 a 2 em cima do Ivinhema-MS e agora vai pegar o América-RN. Outro time fluminense que também avançou foi o Nova Iguaçu-RJ. Em casa, empatou por 1 a 1 com o Lagarto-SE, mas levou a melhor nos pênaltis, por 4 a 3. O seu próximo desafio será o Castanhal-PA.

Em casa, o Tuna Luso-PA goleou por 4 a 1 o Tocantinópolis-TO e espera o vencedor do confronto entre Juventude-RS e Guaporé-RO que vão jogar nesta quinta-feira em Caxias do Sul (RS).

O Manaus-AM carimbou sua vaga, ao empatar por 1 a 1 com o Capital-TO, em Palmas (TO), e vencer a disputa de pênaltis, por 5 a 4. Na próxima fase, pega o Londrina-PR. O também amazonense Manauara-AM confirmou sua vaga em casa ao bater por 3 a 1 o Itabaiana-SE e vai pegar o Fortaleza na nova fase.

Na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), o América-MG empatou por 1 a 1 com o Tirol, do Ceará. Nos pênaltis, o time mineiro venceu por 4 a 3, com o goleiro Gustavo defendendo a quinta cobrança. Na próxima fase, o Coelho pega o Barra-SC.