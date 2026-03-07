Tatum volta após lesão em vitória dos Celtics; Doncic faz 44 e lidera triunfo dos Lakers na NBA

O Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks por 120 a 100 na noite de sexta-feira (6), em um jogo marcado pelo retorno de Jayson Tatum às quadras após a grave lesão sofrida na última temporada da NBA. Já o Los Angeles Lakers bateu o Indiana Pacers por 128 a 117, impulsionado por uma atuação dominante de Luka Doncic, que anotou 44 pontos.

Tatum disputou sua primeira partida desde que rompeu o tendão de Aquiles direito no Jogo 4 das semifinais da Conferência Leste da última temporada, contra o New York Knicks. Mesmo voltando de lesão grave, o astro registrou 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências, participando diretamente do primeiro lance da partida ao servir Neemias Queta em um alley-oop.

Os Celtics controlaram o jogo ao longo da noite e garantiram a vitória com boa atuação coletiva. Jaylen Brown marcou 24 pontos, Derrick White acrescentou 20, enquanto Queta terminou com 16 pontos e 15 rebotes. Boston também dominou o garrafão, vencendo o duelo de pontos na área pintada por 52 a 30.

Nem tudo, porém, foi positivo para a equipe. O pivô Nikola Vucevic fraturou o dedo anelar da mão direita ainda no primeiro quarto e deixou a quadra. O jogador passará por procedimento médico e deve ficar pelo menos um mês afastado.

Em Los Angeles, o espetáculo ficou por conta de Luka Doncic. O armador comandou a vitória dos Lakers sobre o Indiana Pacers com 44 pontos, nove rebotes e três roubos de bola, mesmo atuando por apenas três quartos da partida.

O esloveno acertou sete bolas de três pontos e alcançou seu 10º jogo com pelo menos 40 pontos na temporada, isolando-se na liderança desse ranking na liga. Com o feito, também entrou para a história da franquia: tornou-se apenas o quarto jogador dos Lakers a registrar dez partidas de 40 pontos em uma temporada, ao lado de Kobe Bryant, Elgin Baylor e Jerry West.

A atuação teve ainda mais peso porque os Lakers não contaram com LeBron James, ausente por dores no cotovelo e no pé esquerdo após uma queda na derrota para o Denver Nuggets. Austin Reaves marcou 19 pontos, enquanto Luke Kennard contribuiu com 15 vindo do banco.

A rodada também teve uma vitória expressiva do New York Knicks, que derrotou o Denver Nuggets por 142 a 103fora de casa. OG Anunoby liderou o time com 34 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns anotou 17 e pegou 13 rebotes. Nikola Jokic foi o cestinha do jogo com 38 pontos, mas não evitou a derrota.

Com o resultado, o Knicks aparece em terceiro na Conferência Leste com 41 vitórias, atrás apenas de Detroit Pistons (45) e Celtics (42). No Oeste, o Nuggets é o quinto colocado com 39 triunfos, enquanto o Oklahoma City Thunder lidera com 49.

Confira os resultados desta sexta-feira

Los Angeles Lakers 128 x 177 Indiana Pacers

Boston Celtics 120 x 100 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 120 x 128 Miami Heat

Houston Rockets 106 x 99 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 103 x 142 New York Knicks

Phoenix Suns 118 x 116 New Orleans pelicans

San Antonio Spurs 116 x 112 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors