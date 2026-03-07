Após ouro olímpico, Braathen é campeão do slalom gigante na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo

Lucas Pinheiro Braathen voltou a fazer história no esqui alpino. Menos de um mês após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026, o brasileiro venceu neste sábado a prova de slalom gigante na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, resultado que garantiu a ele o título da Copa do Mundo da especialidade.

O atleta de 25 anos completou as duas descidas da prova com tempo combinado de 2min11s95. Braathen já havia assumido a liderança após a primeira passagem pela pista e confirmou a vitória na segunda descida, controlando a vantagem mesmo após pequenas falhas no percurso final.

O suíço Loic Meillard terminou com a segunda colocação, enquanto o austríaco Stefan Brennsteiner completou o pódio.

Após a prova, o brasileiro destacou o momento especial que vive na carreira e a forma como tenta lidar com a pressão de disputar títulos importantes no circuito internacional.

"Estou esquiando com muita felicidade, alegria. Tenho que conciliar esse sentimento com o compromisso de disputar várias provas importantes, lutando por títulos. Não posso sentir pressão, apenas seguir o fluxo. Estou muito orgulhoso pelo que fiz hoje", afirmou.

Com a vitória em Kranjska Gora, o brasileiro alcançou o sexto pódio na atual edição da Copa do Mundo, com duas vitórias e quatro segundos lugares ao longo do circuito.

A regularidade também chama atenção. Braathen chegou a dez provas consecutivas terminando entre os cinco primeiros, demonstrando estabilidade ao longo de toda a temporada.

O brasileiro ainda volta à pista neste domingo (8), também em Kranjska Gora, para disputar o slalom, encerrando sua participação na etapa eslovena.