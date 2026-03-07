Tenista húngara denuncia ameaças de apostador para perder jogo da WTA

A tenista húngara Panna Udvardy, atual número 95 do ranking mundial, revelou ter sido alvo de ameaças antes de entrar em quadra no WTA 125 de Antalya, disputado nesta semana na Turquia. Segundo a atleta, um apostador entrou em contato exigindo que ela perdesse a partida, sob ameaça de violência contra sua família.

"Eu recebi várias mensagens muito perturbadoras no WhatsApp de um número desconhecido no meu telefone pessoal. Foi honestamente muito assustador receber algo assim", relatou a jogadora em publicação nas redes sociais.

De acordo com Udvardy, as mensagens continham informações detalhadas sobre parentes, além de fotos e até uma imagem de uma arma. O autor das ameaças afirmava saber onde os familiares moravam e quais veículos utilizavam.

"A pessoa me disse que, se eu não perdesse minha partida, eles fariam mal à minha família, dizendo saber onde todos moram, quais carros dirigem e que tinham seus números de telefone. Chegaram até a enviar fotos de familiares meus e uma imagem de uma arma", acrescentou.

Mesmo sob forte pressão, a tenista decidiu disputar o confronto e conseguiu vencer a partida no dia seguinte às ameaças. A campanha no torneio, porém, terminou nas quartas de final, após derrota para a ucraniana Anhelina Kalinina, que já figurou entre as 25 melhores do mundo.

A situação levantou preocupações no circuito. Segundo Udvardy, a WTA informou que investiga a possibilidade de vazamento de dados pessoais das atletas, o que poderia ter facilitado o acesso de apostadores a informações privadas.

Casos semelhantes teriam ocorrido recentemente com outras jogadoras. A italiana Lucrezia Stefanini, atual número 138 do ranking, também relatou ter recebido mensagens intimidatórias durante a preparação para o qualificatório do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

"Fui informada de que ameaças semelhantes aconteceram recentemente com outras jogadoras e que eles acreditam que informações pessoais podem ter vazado do banco de dados da WTA, o que está sendo investigado neste momento. Espero que a WTA continue investigando essa situação com seriedade e tome medidas mais fortes para proteger os dados pessoais e a segurança das jogadoras, além de informar imediatamente as atletas caso haja uma violação em seu sistema. Nenhuma jogadora deveria ter que lidar com algo assim", afirmou.