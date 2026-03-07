Manchester City vira sobre o Newcastle e avança às quartas de final da Copa da Inglaterra

Em pleno St. James' Park, o Manchester City conseguiu uma boa virada no segundo tempo e derrotou o Newcastle, por 3 a 1, na tarde deste sábado. O brasileiro Savinho teve boa atuação e marcou o primeiro gol de sua equipe na partida. Enquanto o egípcio Omar Marmoush anotou duas vezes e foi o grande destaque da tarde.

Com a vitória, os comandados de Pep Guardiola avançam às quartas de final da Copa da Inglaterra e aguardam o sorteio para conhecer o próximo adversário. O gigante mantém chances conquistar quatro títulos na temporada, mantendo-se vivo na Copa da Liga Inglesa, na Champions League, na Premier League e no próprio torneio nacional.

Já o Newcastle volta suas atenções para a Champions League. Na próxima terça-feira, o time encara o Barcelona, no St. James's Park, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Na Premier League, a equipe ocupa apenas a 12ª colocação e já não tem muitos objetivos na nesta temporada.

O jogo começou com superioridade por parte dos donos da casa, que exploravam os ataques em velocidade. Em um dos lances, o goleiro James Trafford afastou mal e deixou livre para Nick Woltemade mandar de cabeça para o gol. Por sorte do arqueiro, o meia Nico González tirou em cima da linha.

Com as melhores chances do duelo até então, o Newcastle abriu o placar aos 17 minutos, com Harvey Barnes. O atacante recebeu um lindo passe de Sandro Tonali e saiu livre dentro da área. Ele ajeitou o corpo e acertou o ângulo esquerdo do goleiro.

O City começou a acordar para o jogo após os 20 minutos, aproveitando as boas jogadas do brasileiro Savinho. Aos 38 minutos, o brasileiro apareceu como centroavante e apenas deixou a bola bater em seu pé para afundar as redes de Aaron Ramsdale, após excelente jogada de Jérémy Doku.

Na segunda etapa, a equipe de Guardiola não demorou muito para virar a partida. Com apenas um minuto, Omar Marmoush recebeu bom passe de Matheus Nunes na pequena área e chutou firme para deixar seu time em vantagem.

Aos 19 minutos, novamente a dupla Matheus Nunes e Marmoush apareceu bem no ataque. O lateral português carregou a bola até a entrada da área e rolou para o atacante, que apenas ajeitou e mandou uma bomba no gol de Ramsdale para fechar o placar.

Outros resultados da Copa da Inglaterra neste sábado:

Mansfield Town 1 x 2 Arsenal

Wrexham 2 x 4 Chelsea