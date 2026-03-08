Rumo ao aCesso

Com o Campeonato Carioca em seus últimos momentos, alguns times cariocas conheceram seus caminhos para o restante da temporada no Brasileirão. Na sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os grupos e adversários dos times do Rio de Janeiro que disputarão a Série D da competição nacional neste ano.

Ao todo, seis equipes vinculadas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) participarão da quarta divisão: America, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Sampaio Corrêa. Os seis cariocas foram divididos em dois grupos. Três equipes ficaram no Grupo A13 e três no Grupo A14. No total, cada chave é composta por seis times.

No Grupo A13 ficaram os cariocas Madureira, Portuguesa e America, juntamente com Portuguesa-SP, Água Santa-SP e Pouso Alegre-MG. Já no Grupo A14, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Maricá se juntaram à XV de Piracicaba-SP, Noroeste-SP e Velo Clube-SP.

Pelo regulamento, seis clubes conseguem o acesso para a Série C: quatro semifinalistas e dois vencedores dos playoffs para as semis. O campeão ainda garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. A Série D tem início no dia 5 de abril e se encerra em 13 de setembro.