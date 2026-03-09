Rayssa Leal chora ao cair algumas vezes, se machuca e termina em 4º no Mundial de Skate

Rayssa Leal disse adeus à tentativa em conquistar mais um ouro no Mundial de Skate Street neste domingo, em São Paulo. A maranhense foi valente e se reergueu física e psicologicamente quando caiu e chorou, mas na última manobra se machucou e ficou com o 4º lugar. Ibuki Matsumoto foi a grande campeã.

Das semifinais para a decisão se classificaram as oito melhores skatistas. Cada uma teve direito a três voltas de 45 segundos e três manobras. As apresentações começaram obedecendo a ordem crescente do sábado. Ou seja, Rayssa foi a penúltima a se apresentar na primeira bateria. Quando chegou sua vez, ela caiu, ficou um tempo no chão e preocupou todos no Parque Cândido Portinari. Mas se levantou, apesar de ter obtido a menor nota da primeira volta (11,80).

As rivais orientais aumentaram o nível, o que jogou pressão sobre a medalhista de prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024. Rayssa tirou a camiseta da seleção brasileira e foi filmada fazendo gestos de 'sai, zica'. A maranhense retomou a tranquilidade, acertou boas manobras e anotou nota de 63,71, saltando para as primeiras posições, restando ainda uma volta para a melhor nota.

Rayssa foi para a terceira volta concentrada e confiante. Fez uma exibição extremamente segura, mas caiu na descida do corrimão a poucos segundos do fim. Ela não melhorou a nota e permaneceu na 3ª posição. A maranhense chegou a chorar por conta disso. Por estar consideravelmente atrás da líder Matsumoto, sabia que tinha de fazer uma apresentação praticamente impecável nas manobras.

MANOBRAS

A brasileira foi para a segunda fase com 63,71, enquanto Matsumoto tinha 73,26. Nesta etapa, apenas a melhor nota das três tentativas em uma única manobra entrava no somatório geral. E as adversárias começaram apostando alto, com Nakayama acertando uma manobra espetacular que lhe rendeu um 82,67 logo de cara.

A sensação de alivio veio para Rayssa logo na primeira tentativa. O choro de preocupação deu lugar ao sorriso de alívio quando acertou em cheio a descida no corrimão, que lhe rendeu nota de 79,83. Porém, ainda não era suficiente para buscar o ouro. Pra isso, teria de tirar no mínimo 89 em duas chances restantes.

Na segunda descida, Rayssa foi novamente ao chão. A pressão para a última manobra ainda aumentou quando Onishi subiu para o 2º lugar e empurrou Rayssa para 4º. Na última e decisiva tentativa, ela caiu novamente e ficou ao chão, preocupando a todos que assistiam. Rayssa teve de ser socorrida por médico e consolada pela amiga e também skatista Letícia Bufoni. Por fim, a japonesa Ibuki Matsumoto foi a campeã.