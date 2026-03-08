Flamengo vence Fluminense nos pènaltis e conquista o Carioca

Rio - O Flamengo é o campeão carioca de 2026. Em um clássico muito pegado, o Rubro-Negro levou a melhor na disputa de pênaltis e venceu o Fluminense por 5 a 4, neste domingo (8), no Maracanã, após empate sem gols no tempo normal na final única do Campeonato Carioca. Foi o 40º título da história, sendo o sétimo tricampeonato.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.

Jogo truncado nos 90 minutos

Pela sexta vez nos últimos oito anos, Fluminense e Flamengo decidiram o título carioca. Desde o início, foi um jogo pegado, nervoso e com muitos erros. Sob nova direção, o Rubro-Negro começou incomodando a saída de bola tricolor e forçando o rival aos erros, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara. Ao todo, foram apenas três finalizações, sendo uma na direção do gol e defendida com facilidade por Fábio.



Por outro lado, o Fluminense teve dificuldades para jogar. O Tricolor tentou construir o jogo desde a defesa, mas esbarrou na pressão da marcação do Flamengo e rifou muitas posses de bola. O time comandado por Luis Zubeldía até manteve a organização defensiva, mas não conseguia realizar a transição para o ataque. Nas poucas vezes que finalizou, não deu trabalho para o goleiro Rossi em nenhuma situação.

O panorama não mudou muito no início do segundo tempo. O jogo continuou pegado, com muitos erros e faltas — o que gerou confusão entre Canobbio e Samuel Lino em duas ocasiões. Neste cenário, o Fluminense cresceu no jogo e criou uma chance perigosa com Lucho Acosta, que obrigou o goleiro Rossi a fazer a defesa mais difícil da decisão.

Após a parada técnica, os treinadores decidiram colocar um gás novo nos times. Apesar da tentativa, as mudanças não surtiram efeito e o jogo continuou travado, com poucas oportunidades. O Fluminense ainda chegou algumas vezes em tentativas de cruzamentos, mas sem efetividade. O Flamengo, por sua vez, não levou perigo nem mesmo após a entrada de Lucas Paquetá, mas se defendeu bem.

Rossi brilha nos pênaltis

Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Na disputa de pênaltis, o Flamengo saiu na frente do placar com Jorginho, mas o Fluminense empatou com Ganso. O Tricolor passou à frente após Fábio defender a cobrança de Luiz Araújo e Savarino marcar. Depois, o Rubro-Negro empatou após Everton marcar e Rossi defender a cobrança de Guga.

O equilíbrio nos pênaltis aumentou a tensão para a reta final da disputa de pênaltis. Léo Pereira e Arana marcaram e deixaram a disputa empatada para as últimas duas cobranças. Porém, Lucas Paquetá e John Kennedy deixaram tudo igual (4 a 4) e levaram para as alternadas. Léo Ortiz converteu, mas Otávio parou em Rossi, que foi decisivo nos pênaltis mais uma vez.

Fluminense x Flamengo

Final do Campeonato Carioca

Data: 08/03/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 62.985 pagantes (69.315 presentes)

Renda: R$ 5.270.903,50

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Hércules (Otávio), Martinelli e Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino (Everton) e Pedro (Plata). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: -

Cartões amarelos: Renê, Acosta, Serna, Canobbio (FLU); Pulgar, Jorginho, Samuel Lino (FLA)

Cartões vermelhos: -