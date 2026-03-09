Maricá cai para Série A2

A última rodada do Grupo X do Carioca definiu a equipe rebaixada para a Série A2. E sobrou para o Maricá. O Tsunami Metropolitano estacionou nos 4 pontos ao ser goleado, ontem, pela Portuguesa por 5 a 2 e ver seu principal concorrente ao descenso, o Nova Iguaçu, vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Livre do rebaixamento desde a penúltima rodada, a Lusa terminou a fase na liderança.

Nova Iguaçu e Maricá começaram a derradeira rodada empatados em 4 pontos e precisavam vencer para se livrarem do rebaixamento. Mas apenas uma equipe conseguiria permanecer na elite.

No Laranjão, o Nova Iguaçu fez o seu dever de casa e se salvou. Iago Lacerda e Xandinho marcaram os dois gols sobre o Sampaio Corrêa, que já estava garantido na Série A1.

No Luso-Brasileiro, a Portuguesa entrou em campo mais leve, após já ter conquistado a permanência. Em partida frenética, o Maricá chegou a empatar após sair perdendo por dois gols, mas sucumbiu à pressão no fim. Guilherme Santos, Gutemberg, Willian e Lohan, duas vezes, marcaram para a Lusa. Pablo Thomaz e Denilson fizeram para o Maricá. O resultado rebaixou o Tsunami, que agora disputa a Série A2 em abril.