Cinco anos, 11 taças: Abel Ferreira se torna o técnico mais vitorioso do Palmeiras

O 11º troféu que levantou Abel Ferreira com o título paulista conquistado neste domingo transformou o português no treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. A conquista o fez superar Oswaldo Brandão, que ostenta dez taças e ganhou destaque por comandar a Segunda Academia.

Trata-se de mais uma da série de marcas individuais que detém o técnico mais longevo do País no momento e o quinto há mais tempo no cargo do futebol brasileiro em todos os tempos.

O treinador, hoje com 47 anos, viveu em pouco mais de cinco anos no comando do time alviverde, a mais intensa experiência de sua carreira. Levou o time a vitórias memoráveis, mas também acumulou eliminações, um 4 a 0 justamente para o Novorizontino no mês passado, e dois doloridos vices em 2025.

Sofreu críticas pelo comportamento irritadiço ou pela dificuldade de ampliar o repertório tático da equipe, brigou com a imprensa, acumulou controvérsias, deu declarações fortes, potencializou atletas, sejam jovens ou veteranos, aprendeu e ensinou, levou muitas advertências do árbitros e terminou apenas uma temporada sem troféu, a de 2025.

Ele disse, mais de uma vez - e suas escolhas deixam isso claro - que prefere "operários da bola" a craques e que se acostumou a "fazer mais com menos", pensamento que carrega desde quando era atleta, tanto que no videogame escolhia os times mais fracos para competir contra os favoritos.

"Somos uma equipe que representa muito bem aquilo que são os valores do Palmeiras, que é um estilo de vida e uma forma de ser e estar na vida e no futebol", afirmou o português.

Passaram-se 1955 dias desde que um português então desconhecido dos brasileiros foi anunciado oficialmente por um Palmeiras à deriva, que procurava um substituto para Vanderlei Luxemburgo.

Seu nome chegou por um intermediário para o então presidente Maurício Galiotte. Depois da rejeição do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o cartola, antecessor de Leila Pereira, resolveu fazer um aposta. Não sabia que seria tão certeira.

O português foi oficializado em 30 de outubro de 2020 e estreou no comando do time alviverde no dia 5 de novembro. Precisou de pouco tempo para colocar seu nome na galeria dos mais relevantes técnicos do Palmeiras na história. Há quem o ache o maior que comandou o time alviverde. Outros ainda preferem Felipão ou Luxemburgo.

A comissão técnica portuguesa soma 412 partidas, com 241 vitórias, 95 empates e 76 derrotas. É o treinador estrangeiro com mais troféus na história do futebol nacional (11), com mais títulos de Campeonato Brasileiro (dois) e com mais conquistas de Paulista (quatro). E ainda o único profissional de fora do País a ganhar a Copa do Brasil (em 2020).

Técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras

Abel Ferreira - 11 títulos

Oswaldo Brandão - 10 títulos;

Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos;

Ventura Cambon - 7 títulos;

Luiz Felipe Scolari, o Felipão - 6 títulos.