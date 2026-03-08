Flaco López se engrandece no Palmeiras antes de Copa que pode preceder adeus

Ao ser campeão paulista neste domingo, Flaco López celebrou seu sexto título com a camisa do Palmeiras, e pode ter sido o último. Valorizado no mercado e candidato forte a defender a seleção argentina na Copa do Mundo, o atacante pode se despedir da equipe da Barra Funda após o Mundial, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele tem contrato até o final de 2029, portanto tudo depende de uma boa proposta aos palmeirenses.

Flaco agrada muito o técnico Lionel Scaloni e foi convocado até em momentos nos quais não vivia sua melhor fase com a camisa alviverde. Agora, em ótimo início de temporada, está muito perto de sacramentar a realização do sonho de disputar uma Copa. Em 2026, tem sete gols e três assistências em 14 partidas.

O atacante teve momentos de altos e baixos em 2025. Foi criticado por parte da torcida e até por Abel Ferreira, na mesma coletiva em que o treinador abriu mão do Campeonato Brasileiro, dizendo que o título já era do Flamengo, em novembro do ano passado.

"É um assunto que vou ter com ele pessoalmente. Uma coisa é o que peço e a outra é o que ele anda fazendo. Ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás", disse o português na ocasião.

Autor do gol da vitória no jogo de ida contra o Novorizontino, na Arena Crefisa Barueri, Flaco foi elogiado por Abel depois da partida, não pelo gol, mas pela aplicação tática.

"É preciso muito mais do que talento, qualidade técnica e ataque. Nós queremos jogadores completos, jogadores que entendam que hoje para estar no mais alto nível, nos melhores clubes do mundo, nas melhores seleções do mundo, tens que ser um jogador completo, um jogador capaz de atacar e de fazer golos, um jogador capaz de ser solidário por aquilo que são as tarefas defensivas da equipe", afirmou o técnico.

A partir do segundo semestre da temporada passada, Flaco fez uma parceria letal com Vitor Roque, que está lesionado e não jogou a final. A parceria foi apelidada de "Flaco-Roque". O funcionamento da dupla potencializou, inclusive, outros setores da equipe comandada por Abel Ferreira.

A primeira partida em que Vitor Roque e Flaco López atuaram juntos como titulares foi na ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Universitario, no Peru. Na ocasião, o Palmeiras atropelou o adversário pelo placar de 4 a 0, com grandes atuações dos atacantes. Desde então, eles se firmaram no setor ofensivo.

Nascido em San Lorenzo, Flaco López, atualmente com 24 anos, iniciou a carreira profissional no futebol no Lanús. Permaneceu na equipe argentina entre 2020 e 2022, quando acertou com o Palmeiras.

Flaco López soma o sexto troféu com a camisa do Palmeiras. Além do Paulistaõ, ganhou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023), dois Paulistas (2023 e 2024).