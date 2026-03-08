ASSINE JÁ!
Leila Pereira dedica título do Palmeiras a todas as mulheres: 'Podemos fazer o que quisermos'

A presidente Leila Pereira dedicou o título paulista conquistado pelo Palmeiras, neste domingo, em Novo Horizonte, às mulheres. A dirigente também revelou que pediu ao técnico Abel Ferreira de forma amistosa pelo menos uma taça por ano e como o time não foi campeão ano passado a 'exigência' é ter mais um campeonato neste ano.

"Estou extremamente feliz. É um dia muito significativo para todas nós mulheres. Sou a única presidente mulher de um time da América do Sul. Podemos fazer o que quisermos, inclusive presidir um time de futebol tão vitorioso. Estava com abstinência de títulos, estou acostumada a ganhar títulos. Parabenizo a todos", disse a dirigente para a TV Record no gramado.

Leila elogiou o trabalhão do técnico Abel Ferreira. "O maior campeão e melhor técnico da história do Palmeiras. Dane-se o que os outros falam. Tenho orgulho e admiração do profissional e da pessoa que o Abel é", afirmou a presidente.

De forma amistosa, Leila revelou que cobrou de Abel pelo menos um título por ano. "Como no ano passado não ganhamos, precisamos de mais um ainda este ano", brincou.

