Saiba quanto o Palmeiras ganha de premiação pelo título do Paulistão

No segundo jogo da final do Paulistão, o Palmeiras derrotou o Novorizontino por 2 a 1 neste domingo e confirmou o título do Estadual no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Além da taça, a equipe comandada por Abel Ferreira arrecadou a quantia de R$ 40 milhões.

Apenas por participar do Estadual, o clube alviverde embolsou R$ 35 milhões, assim como seus principais rivais: Corinthians, Santos e São Paulo.

Além disso, com a conquista do torneio, o Palmeiras somou mais R$ 5 milhões na sua premiação total, mesmo valor destinado ao time do Parque São Jorge, campeão em 2025.

O Novorizontino, por sua vez, ficou com R$ 1,65 milhão pelo vice-campeonato paulista. A cota fixa de participação da equipe que integra a Série B do Campeonato Brasileiro está entre R$ 6 e 12 milhões.