Abel elogia estrutura do Palmeiras: 'Clube é exemplo de uma empresa que sabe onde quer chegar'

Abel Ferreira estava descontraído, sorridente e orgulhoso após a conquista do título do Paulistão, neste domingo, em Novo Horizonte, após a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino. O técnico elogiou a estrutura da qual dispõe no Palestra Itália.

"Quando a presidente confia em ti, reconhece o nosso trabalho, dá tranquilidade e acredita nos processos, mesmo nos momentos difíceis. O clube é exemplo de uma empresa que sabe onde quer chegar. É um orgulho poder representar um clube como o Palmeiras", disse o português em entrevista à TV Record.

Abel também destacou a atitude do elenco. Que superou momentos que crise durante o campeonato. "Sei da cobrança e expectativa que os torcedores jogam nas minhas mãos. Este título é fruto de um propósito. A maior derrota que tive foi aqui (em Novo Horizonte, 4 a 0, na primeira fase do Paulistão), fui criticado por todos e agora ganhamos esse título aqui. Temos atitude de campeão: nunca desistir, levantar depois de alguns vices. O Palmeiras foi sempre extremamente constante. Tem o ganhar e o perder, mas temos de manter a atitude."

Por fim, o treinador revelou também a importância do comportamento da equipe fora de campo. "Somos uma equipe que representa muito bem aquilo que são os valores do Palmeiras, que é um estilo de vida e uma forma de ser e estar na vida e no futebol."