Vitor Roque vai de Tigrinho a 'leão' e conquista primeiro título pelo Palmeiras

Jogador que representou a contratação mais cara na história do futebol brasileiro por quase um ano, Vitor Roque foi importante para levar o Palmeiras à final da Libertadores e manter o time na disputa pelo título brasileiro até o fim no ano passado. Bateu na trave. Mas agora pôde comemorar.

O atacante de 21 anos começou 2026 como terminou 2025: em excelente fase. O faro de gol apurado aliado à força física e à velocidade do Tigrinho foram importantes na jornada vitoriosa do time no Paulistão, o primeiro título que o jogador conquista pelo Palmeiras.

"Jogamos uma final no sacrifício para ajudar o Palmeiras e conquistar o meu primeiro título com a camisa do clube. É um grupo sem ego algum, do qual me orgulho de fazer parte. Antes de começar o ano traçamos meta de conquistar títulos. Hoje foi o primeiro", comemorou o atacante, que participou de alguns minutos da primeira partida após sentir uma lesão na semifinal.

São seis gols em 15 partidas na temporada, três deles marcados no Estadual, além de uma assistência. O "peso de 50 kg nas costas", nas palavras de Abel Ferreira, que experimentou Roque após longo jejum de gols em seu início no Palmeiras ficou no passado.

Ele encerrou o ano de estreia com 20 gols, garantindo a décima posição entre os maiores artilheiros do clube em uma mesma temporada neste século, e segue com atuações de brilho nesta temporada. "Para mim, ele é um leão, não um tigrinho", resumiu Abel Ferreira.

O treinador usou a metáfora para exaltar o vigor do atacante, alvo de "muitas porradas", segundo o português, e também porque o atleta, vigoroso, tem sido capaz de ajudar a recuperar bolas e desarmar os adversários no ataque.

Ele entende que o atacante se livrou do peso de ser por meses a contratação mais cara do futebol brasileiro (R$ 154 milhões) porque recebeu o carinho necessário e teve tempo para "desabrochar" depois, também, de um período sem tanto brilho na Europa.

O Tigrinho, ou melhor, o Leão, é o segundo artilheiro do Palmeiras na temporada. Está atrás apenas de Flaco López, com seis. Na temporada anterior, ele fez 20 gols em 56 jogos. São, ao todo, desde que aceitou a proposta palmeirense e deixou a Espanha, 25 gols e seis assistências em 70 jogos.

O ótimo desempenho em 2025 rendeu ao mineiro da pequena Timóteo revelado pelo Cruzeiro convocação para a seleção brasileira em novembro e alguns minutos em campo em amistoso contra a Tunísia. Existe a expectativa de que seja convocado mais vezes por Carlo Ancelotti. Roque é um dos centroavante na briga por uma vaga na Copa do Mundo.