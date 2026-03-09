Confira a lista atualizada de clubes campeões do Paulistão depois do título do Palmeiras

O Palmeiras superou o Novorizontino neste domingo 8por 2 a 1 e voltou a conquistar o Paulistão após dois anos. Com a vitória no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o clube alviverde chegou na marca de 27 títulos e se consolidou como segundo maior campeão do estado.

Por outro lado, o Tigre desperdiçou a oportunidade de vencer a competição pela primeira vez na história. Esta foi a primeira decisão da equipe fundada em 2010.

O Campeonato Paulista tem organização da Federação Paulista de Futebol (FPF) desde 1941, mas ocorre desde 1902, o que faz o torneio ser o estadual mais antigo do Brasil.

Antes de a FPF assumir, a competição já foi organizada pelas antigas Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA) e Liga de Futebol do Estado de São Paulo (LFP). Desta forma, antes da centralização em uma única entidade, em alguns anos aconteceram dois campeonatos, com dois campeões distintos.

Ao todo, 18 times já levantaram a taça do Paulistão. No entanto, o número de títulos (136) é maior que o de edições disputadas (135).

Em 1973, a FPF determinou que Portuguesa e Santos iriam dividir o título. A decisão sucedeu uma final empatada entre as equipes. Nos pênaltis, o árbitro Armando Marques deu a vitória para o Santos, mas ele havia errado na contagem dos pênaltis batidos.

Além disso, outros 19 clubes já chegaram à final estadual, mas nunca foram campeões. Destaque para a Ponte Preta, rebaixada neste ano, que possui sete vices.

São Paulo é a cidade com mais conquistas na história. Das 136 edições, uma equipe da capital terminou com o título em 109 oportunidades.

Confira a lista de campeões do Campeonato Paulista ao longo dos anos

Corinthians: 31 (1914*, 1916*, 1922, 1923, 1924, 1928*, 1929*, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025)

Palmeiras: 27 (1920, 1926*, 1927*, 1932, 1933*, 1934*, 1936*, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2026)

São Paulo: 22 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021)

Santos: 22 (1935*, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016)

Paulistano: 11 (1905, 1908, 1913*, 1916*, 1917, 1918, 1919, 1921, 1926*, 1927* e 1929*)

São Paulo Athletic: 4 (1902, 1903, 1904 e 1911)

Associação Atlética das Palmeiras: 3 (1909, 1910 e 1915*)

Portuguesa: 3 (1935*, 1936* e 1973)

Associação Atlética São Bento: 2 (1914* e 1925)

Americano: 2 (1912, 1913*)

Germania: 2 (1906, 1915*)

Internacional: 2 (1907, 1928*)

Ituano: 2 (2002 e 2014)

Albion: 1 (1933*)

Inter de Limeira: 1 (1986)

Juventus: 1 (1934**)

Bragantino: 1 (1990)

São Caetano: 1 (2004)

*Anos em que houve dois campeonatos, um organizado pela APEA e outro pela LFP

**O título do Juventus foi conquistado com o nome de Fiorentino e foi reconhecido pela FPF em 2021