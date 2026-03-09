João Fonseca vence Tommy Paul por 2 sets a 0 e avança às oitavas em Indian Wells

O brasileiro João Fonseca venceu o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h22min. A partida terminou na madrugada desta segunda-feira, 9, e garantiu ao tenista vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, disputado na Califórnia.

Com a vitória, Fonseca enfrentará na próxima fase o italiano Jannik Sinner, que derrotou o canadense Denis Shapovalov em partida disputada mais cedo neste domingo, 8. O número dois do mundo, vencedor de quatro Grand Slams, ele busca o seu primeiro troféu em Indian Wells.

Fonseca iniciou a partida com vantagem ao confirmar seu primeiro saque e conquistar um ponto no serviço do adversário logo no início, abrindo 2/0. Em seguida, manteve regularidade nas trocas de bola e ampliou para 3/0. O brasileiro voltou a vencer um game no saque do americano Tommy Paul e chegou a 4/1 no placar.

Paul ainda conseguiu confirmar um game e reduzir a diferença, mas o brasileiro manteve o controle da parcial. Com novo break, abriu 5/2 e fechou o primeiro set em 6/2. Após o término da parcial, o tenista pediu atendimento médico antes do início do segundo set.

Na segunda parcial, Paul conseguiu vencer o primeiro game no saque de Fonseca e abriu 2/0. O brasileiro reagiu em seguida, , venceu um game no serviço do adversário e empatou o set em 2/2. A partir daí, passou a manter seus games de saque e seguiu equilibrando a disputa.

Com o placar em 4/3, Fonseca voltou a vencer um game no saque de Paul após uma troca longa de bolas e abriu 5/3. Em seguida, fechou o set em 6/3, garantindo a vitória e sua classificação.