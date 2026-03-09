Lakers superam ausência de LeBron e contam com brilho de Luka Doncic para vencer os Knicks

Mesmo sem poder contar com LeBron James, machucado, o Los Angeles Lakers conseguiu um importante resultado na noite deste domingo, na Crypto.com Arena, ao derrotar o New York Knicks por 110 a 97 em um duelo bastante disputado pela temporada regular da NBA. Luka Doncic chamou a responsabilidade, anotou 35 pontos (pegou ainda oito rebotes) e liderou a equipe diante de sua torcida.

LeBron James ficou de fora do jogo por causa de uma contusão no cotovelo esquerdo. O astro de 41 anos se machucou na derrota da sua equipe na última quinta-feira, para o Denver Nuggets, após um choque com o pivô Nikola Jokic.

No duelo, a franquia da Califórnia esteve à frente do placar durante todo o confronto. O momento mais tenso, porém, aconteceu no último quarto. A equipe da casa caiu de rendimento, marcou apenas uma cesta no período de seis minutos, e permitiu que os visitantes reduzissem uma diferença de 23 para dez pontos.

Outro destaque da partida por parte dos anfitriões foi o ala-armador Austin Reaves, que assinalou 25 pontos e foi importante em duas jogadas defensivas já no fim do embate contra Jalen Brunson para garantir o triunfo.

Já pelo lado do New York Knicks, Karl-Anthony Towns foi o melhor em quadra. Além dos 25 pontos, ele trabalhou muito na disputa do garrafão e terminou o confronto com 16 rebotes conquistados. Seu esforço, porém, acabou ofuscado pelo revés.

Passado o susto da reação do adversário, os Lakers souberam frear a reação dos visitantes com uma cesta de três convertida por Luke Kennard a 1 minuto e 37 segundos do fim, antes de Doncic selar a vitória com sua quinta cesta tripla no jogo.

A rodada do domingo teve um total de dez partidas. Com um placar elástico, o San Antonio Spurs fez valer o mando de quadra e bateu o Houston Rockets por 145 a 120 em partida realizada no Frost Bank Center.

Os Spurs anotaram a sua melhor pontuação na temporada e chegaram a quatro vitórias consecutivas na competição. O resultado mantém a franquia na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás somente do líder Oklahoma City Thunder.

Confira os jogos na noite deste domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers 98 x 109 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 110 x 97 New York Knicks

Miami Heat 121 x110 Detroit Pistons

Toronto Raptors 122 x 92 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 138 x 118 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 91 x 130 Orlando Magic

San Antonio Spurs 145 x 120 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 131 x 111 Indiana Pacers

Sacramento Kings 126 x 110 Chicago Bulls

Phoenix Suns 111 x 99 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da rodada desta segunda

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x New York Knicks