Toto Wolff celebra dobradinha na Austrália e já mira título na F-1: 'A Mercedes está de volta'

Depois de oito títulos de Construtores seguidos entre 2013 e 2020, sendo sete do Mundial de Pilotos com o inglês Lewis Hamilton, a Mercedes viveu tempos difíceis na Fórmula 1, com a Red Bull ganhando quatro vezes com Max Verstappen e com a McLaren desencantando no ano passado com Lando Norris. Largar com dobradinha no GP da Austrália deixou Toto Wolff empolgado com o "retorno" da escuderia ao topo a ponto de já falar em brigar pelo título de 2026.

O diretor executivo da escuderia não conseguiu segurar a euforia após ver George Russell cruzar na frente em Melbourne, seguido pelo companheiro Kimi Antonelli. Depois de muito tempo, a Mercedes não apenas ganha uma corrida, como celebra uma dobradinha (não vinha desde Las Vegas em 2024).

"A Mercedes está de volta", vibrou Toto Wolff. "Há muita satisfação que sinto na equipe neste momento. Tivemos uma sequência de vitórias com esses oito campeonatos e depois anos muito difíceis", afirmou. "Ainda vencemos corridas e terminamos em segundo no campeonato, mas uma sólida primeira e segunda posições, que dão a sensação de uma temporada à frente, significam que você pode lutar pelo Campeonato Mundial", mostrou empolgação.

Russell foi o melhor no terceiro treino livre somente no último minuto, mas dominou o classificatório e o GP da Austrália, após boa batalha com Charles Leclerc nas primeiras voltas. A Ferrari, por sinal, é a principal ameaça à Mercedes nesta largada de temporada, na visão do dirigente - terminou em terceiro com o monegasco e em quarto com Lewis Hamilton.

"Eles fizeram largadas muito melhores na primeira volta e pareceram fortes no primeiro stint, mas optaram por uma estratégia de pneus alternativa, o que limitou suas chances de continuar desafiando a Mercedes pela vitória", avaliou Wolff. "Mas, quando se trata da Ferrari... Antes da corrida as pessoas diziam: 'Vocês vão sumir na distância', analisando nossos treinos de corrida longos. Não foi assim. Sabíamos que eles eram fortes nas largadas e foi exatamente o que aconteceu. Foi uma verdadeira batalha entre Charles e George no início."

Sem tempo para descansar, as equipes já voltam a ação neste fim de semana, com o GP da China, em Xangai. E a Mercedes espera consolidar o bom começo, apesar de ter um pouco de trabalho com as baterias, sobretudo de Antonelli. "Vamos ver como isso se desenrola em Xangai, mas acima de tudo, é motivo de satisfação, até certo ponto, que a Mercedes esteja de volta."