Noite de Copa se vence

Se para alguns torcedores a conquista da Taça Rio no sábado não foi motivo para grandes alegrias, o ano mais vitorioso da história do Botafogo diz o contrário. Agora, embalado pelo título e pelo retrospecto, o Alvinegro terá que superar o Barcelona de Guayaquil para garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, já que o placar da partida de ida, no Equador, foi 1 a 1. A decisão será hoje, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, que se tornou a fortaleza botafoguense na competição.

Para os supersticiosos, a conquista da Taça Rio é um sinal. A última vez que o Glorioso levantou o troféu foi justamente em 2024, na temporada que terminou com o primeiro título da Glória Eterna. Naquele ano, o Botafogo venceu o Boavista pelo placar agregado de 6 a 0 e três dias depois disputou a primeira partida da fase de grupos da Liberta contra o Júnior Barranquilla, em casa.

O Niltão tem se tornado um dos pontos de força do Fogão na Libertadores. Nos últimos 14 jogos de Liberta no estádio, a equipe não perdeu. Foram 13 vitórias e um empate no período, marca que tem inflamado e dado ainda mais confiança para os torcedores.

Contra o Barcelona, a torcida promete uma festa grandiosa, com direito a mosaico nas arquibancadas. Até a tarde de ontem, cerca de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos pelo clube.