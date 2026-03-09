Leila revela treino do Palmeiras no novo gramado do Allianz Parque: 'Está de primeira'

Leila Pereira compareceu na cerimônia de premiação do Paulistão nesta segunda-feira, evento que elegeu os destaques do campeonato. Em entrevista à CazéTV, a presidente do Palmeiras revelou que a equipe irá realizar seu primeiro treino no novo gramado do Allianz Parque nesta terça.

"Depois da homologação da Fifa, eu ainda não vi o gramado do Allianz Parque, mas amanhã (terça-feira), os nossos jogadores vão fazer uma atividade lá. Vai ficar de primeira, aliás, já está de primeira", disse Leila.

A avaliação da Fifa ocorreu na última quinta. A medida é uma exigência para liberar partidas em gramados sintéticos em competições internacionais, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana, ambas organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

A vistoria da Fifa analisou fatores como rolagem e quique da bola, absorção de impacto, planicidade e drenagem do gramado, além de tração e resistência.

O primeiro compromisso do Palmeiras no novo gramado será no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando o time alviverde recebe o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Allianz conta com um gramado sintético da sétima geração, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho. O objetivo das obras foi ter um gramado melhor do que o anterior, que foi instalado em 2020 e se desgastou com o tempo.

No período sem jogos de futebol, o estádio continuou recebendo shows e eventos. A última partida do clube paulista no local foi no dia 22 de novembro do ano passado, contra o Fluminense, pelo Brasileirão.