Botafogo joga por vitória diante do Barcelona-QUE para entrar na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo espera carimbar sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta terça-feira à noite, quando recebe o Barcelona, de Guaiaquil-Equador, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-classificação. O confronto começa às 21h30 no Estádio Nilton Santos, onde quem vencer segue adiante.
No duelo de ida, disputado no Estádio Monumental de Guayaquil, houve empate por 1 a 1, deixando a disputa aberta para o jogo decisivo no Rio de Janeiro. O time que vencer avança à fase de grupos da competição. Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
O time carioca entra em campo após conquistar o título da Taça Rio, um prêmio de consolo no Campeonato Carioca para os times que ficaram fora das semifinais. No último compromisso, em casa, venceu o Bangu por 3 a 1, quando o técnico Martín Anselmi utilizou uma escalação formada por reservas. A ideia foi preservar os principais nomes do elenco de olho no confronto decisivo pela Libertadores.
Martín deve formar o Botafogo com a mesma escalação do primeiro jogo. A única dúvida está no ataque, onde Jordan Barrera encara a concorrência de Lucas Villalba e Joaquín Corrêa. O argentino se destacou nos últimos jogos da Taça Rio e entrou no radar da comissão técnica para os próximos compromissos da temporada.
O técnico Martín Anselmi manifestou preocupação depois do empate no Equador, mas destacou a confiança no elenco para conseguir um resultado positivo para garantir a vaga. "Não estou tranquilo. Queremos ganhar sempre. Jogamos para ganhar em Guayaquil, mas não conseguimos. Estou tranquilo pela entrega dos jogadores, a agressividade que tivemos, por sermos valentes. Confio nos meus jogadores e sei que em casa vamos jogar como jogamos no Equador."
O volante Cristian Medina e o atacante Júnior Santos, reforços anunciados na janela de transferências, não foram inscritos a tempo e só disputarão o torneio em caso de classificação. O zagueiro Kaio Pantaleão, o volante Allan, o meia Santiago Rodríguez e o centroavante Chris Ramos estão no departamento médico e são desfalques.
O Barcelona, treinado por César Farías, chega em alta após importante vitória por 1 a 0 sobre o Emelec no Campeonato Equatoriano. O resultado deixou o time na acirrada disputa na parte de cima da tabela do torneio nacional.
O principal destaque do elenco é o experiente centroavante argentino Darío Benedetto, que ganhou notoriedade ao ser um dos protagonistas do Boca Juniors na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2018. Artilheiro e referência ofensiva, o goleador foi, inclusive, o autor do gol da vitória no último compromisso do time antes do duelo decisivo pela competição continental.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x BARCELONA-EQU
BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera (Villalba), Matheus Martins e Álvaro Montoro. Técnico: Martín Anselmi.
BARCELONA - Contreras; Byron Castillo, Christian Baez, Vallecilla e Jonnathan Mina; Jhonny Quiñonez, Milton Céliz e João Rojas; Carabali, Benedetto e Álex Rangel. Técnico: Cesar Farías.
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).