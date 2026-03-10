Trio paulista abre a 3ª Fase da Copa do Brasil de olho em premiação milionária

A 3ª Fase da Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira, com três clubes paulistas em campo. Ponte Preta, Portuguesa e São Bernardo entram na disputa de olho na classificação e também na premiação milionária oferecida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) competição nacional.

Nesta etapa do torneio, os valores chamam ainda mais a atenção. Apenas pela participação, os clubes do Grupo II (Série B) recebem R$ 1,53 milhão, enquanto as equipes do Grupo III, formadas por times da Série C, Série D e classificados via estaduais, garantem R$ 950 mil. Quem avançar para a próxima fase aumenta ainda mais a receita: serão R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando a Portuguesa recebe o Avaí, no Canindé, em São Paulo. O time da capital paulista chega com moral para encarar o clube da Série B após liminar o Altos-PI na última fase ao aplicar uma goleada por 5 a 1 em casa. Do outro lado, os catarinenses superaram o Porto Vitória-ES, por 3 a 0, na Ressacada.

Logo depois, às 19h30, é a vez de Joinville e São Bernardo medirem forças na Arena Joinville. Ambas as equipes também estrearam na 2ª Fase, onde se firmaram em casa. Enquanto os catarinenses superaram o CSA, por 1 a 0, o time paulista bateu o Atlético-BA, por 2 a 0.

A emoção da abertura da fase termina a partir das 21h30, quando a Ponte Preta fará sua estreia diante do Guarany de Bagé-RS, no estádio Moisés Lucarelli. Adversário da atual campeã ddo Brasileiro da Série C, o time gaúcho eliminou o Caxias na última fase ao vencer por 1 a 0, fora de casa. No última fim de semana se livrou de queda no quadrangular da morte gaúcho.

A sequência de jogos será intensa ao longo da semana. Na quarta-feira, outros 11 jogos movimentam a competição, incluindo confrontos como Confiança-SE x Tombense-MG, Volta Redonda-RJ x América-RN e Manauara-AM x Fortaleza. Entre os destaques também estão os duelos entre Porto Velho-RO e Atlético-GO, além de Paysandu contra Portuguesa-RJ.

A rodada será concluída na quinta-feira, com mais 10 partidas que definirão os últimos classificados para a quarta fase. Entre eles estão confrontos como Maranhão x Ceará, Sport x Anápolis-GO e Barra-SC x América-MG, encerrando mais uma etapa da competição nacional.