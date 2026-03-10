Sem Neymar, Santos desafia Mirassol fora de casa por 2ª vitória seguida no Brasileirão

O Santos tenta nesta terça-feira, no interior paulista, uma missão nada fácil em busca de sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Diante do Mirassol, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio José Maria Campos Maia, os comandados do técnico Juan Pablo Vojvoda vão tentar dar início a uma escalada na classificação em busca de um resultado positivo que possibilite mudar o patamar de expectativa da equipe na tabela. Para aumentar o grau de dificuldade, e também de apreensão, a comissão técnica optou por preservar o atacante Neymar visando o clássico do fim de semana contra o Corinthians.

Com quatro pontos em quatro rodadas, um novo revés pode ser um balde de água fria nas pretensões de quem pretende iniciar uma virada de página. Pensando nisso, o treinador argentino trabalhou nesta segunda-feira para montar uma equipe forte na marcação, mas também com opções de escape para surpreender os anfitriões diante de sua torcida.

O elenco treinou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e o comandante deu muita ênfase ao posicionamento da equipe, principalmente sem a bola, para suportar a pressão que o Mirassol deve impor. A ideia do argentino é ter uma equipe compacta com atacantes velozes e uma transição rápida.

Sem grandes problemas em seu sistema defensivo e também no meio-campo, a dúvida reside especialmente quanto à escalação do ataque. As jogadas de bola parada também foram treinadas e Vojvoda quer um time atuando em alta intensidade para dificultar as ações dos donos da casa.

A partida também vai servir para derrubar um incômodo tabu neste início de competição: a de somar os primeiros pontos como visitante. Nos dois compromissos realizados longe de casa, a equipe da Baixada foi presa fácil para seus oponentes. Em Santa Catarina, o Santos foi derrotado por 4 a 2 pela a Chapecoense, e voltou a decepcionar na visita que fez à Curitiba ao amargar um 2 a 1 para o Athletico-PR.

Focado nessa recuperação, Vojvoda espera um jogo complicado, mas exige uma boa resposta de seus jogadores para satisfazer os torcedores santistas no Campeonato Brasileiro.

Já do lado do Mirassol, o treinador Rafael Guanaes quer aproveitar a força de sua torcida para fazer com que sua equipe reencontre o caminho das vitórias. Com um jogo a menos em função do adiamento da partida contra o Flamengo, o conjunto do interior só venceu na estreia (triunfo sobre o Vasco) e vem de dois empates: 2 a 2 com o Remo, em Belém, e nova igualdade, pelo mesmo placar, diante do Cruzeiro, atuando como mandante.

Disposto a fazer novamente do "Maião" um campo temido pelos seus adversários, Guanaes conta mais uma vez com a experiência do lateral-esquerdo Reinaldo para ser uma opção ofensiva pelo lado esquerdo. Recuperado de lesão, André Luís deve ser relacionado e surge como uma boa opção no ataque.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X SANTOS

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Negueba, Alesson e Edson Carioca (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rony, Moisés e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP).