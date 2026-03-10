João Fonseca encara seu maior desafio como profissional em Indian Wells diante de Jannik Sinner

João Fonseca é tratado no circuito mundial de tênis como um futuro sucessor dos também ainda jovens Carlos Alcaraz (22 anos) e Jannik Sinner (24), que dominam a categoria nos últimos anos, se revezando nas principais conquistas. Em sua terceira temporada entre os profissionais, o brasileiro de 19 anos ainda busca um título a nível ATP 1000 e terá nesta terça-feira, em duelo agendado para 22 horas, seu maior desafio nesta ainda curta carreira: desbancar o italiano, atualmente número 2 do mundo.

O brasileiro faz grande apresentação no Masters 1000 de Indian Wells - apontado como o quinto Slam por causa de sua importância -, no qual já venceu três oponentes, com destaque para a virada diante do russo Karen Khackanov (16º do mundo) e a vitória maiúscula sobre o local Tommy Paul Fritz (23º). Embalado, ele terá pela frente, pela primeira vez, um Top 5.

Além dos dois cabeças de chave já deixado pelo caminho em Indian Wells, João Fonseca já registrou outros triunfos de excelência no circuito, derrubando Andrey Rublev no Aberto da Austrália de 2025 (era o 9º do planeta) e se vingando de Ugo Humbert (20º) no Miami Open, ambos em 2025. Recentemente ganhou o torneio exibição em Las Vegas passando pelos experientes Gael Monfils (já foi 6º do mundo), Reilly Opelka (figurou em 17º) e Alexander Bublik (esteve em 10º em janeiro).

Depois de figurar no 24º lugar do ranking da ATP, o brasileiro não esconde que sua meta e entrar pela primeira vez no Top 10 e, para isso, necessita de grandes vitórias em competições importantes, como no badalado Indian Wells.

Terá, contudo, de desbancar um oponente com oito vitórias no ano e somente duas derrotas - diante de Novak Djokovic na semifinal do Aberto da Austrália e contra Jakub Mensik, nas quartas em Doha. Sinner caiu nas semifinais de Indian Wells em 2023 e 2024 e ainda busca o título do torneio.

O desafio é grande para João Fonseca, mas o italiano também estará em alerta nos Estados Unidos. Ambos treinaram juntos no ano passado e o ex-número 1 do mundo não poupou elogios ao prodígio. "João tem um talento incrível. Esse tipo de jogador é especial e dá para sentir isso", disse Sinner, na ocasião, celebrando ver o trabalho "grandioso" do brasileiro.

Após desbancar o amigo Tommy Paul, João Fonseca não escondeu a euforia por encarar Sinner nas oitavas de final. "Qualquer tenista quer sempre enfrentar os melhores", disse o brasileiro, que em 2025 parou na segunda rodada em Indian Wells e agora busca inéditas quartas de final.