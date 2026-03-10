Jogador de futebol americano morre baleado ao tentar separar briga em bar nos EUA

O jogador de futebol americano indoor, com passagem pelo Tulsa Oilers, Jordan Jones morreu no último fim de semana após ser baleado em frente a um bar em Acworth, cidade localizada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

O atleta de 28 anos, ex-destaque universitário, também trabalhava em seus momentos livres como segurança do estabelecimento.

Agentes do departamento de polícia da cidade foram acionados por volta das 2h40 da madrugada de sábado por causa de um tiroteio no Saddle Bar. Chegando no local, as autoridades encontraram um homem com ferimento de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Posteriormente, a polícia identificou a vítima e, de acordo com as investigações, o incidente ocorreu porque Jones teria tentado separar uma briga dentro do estabelecimento.

Daniel Di Vonne Parsons, de 25 anos, foi preso como principal suspeito sob a acusação de homicídio qualificado, agressão e lesão corporal grave.