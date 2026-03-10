Rodrygo é submetido à cirurgia no joelho e retorno ao Real Madrid deve acontecer em até um ano

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi submetido, nesta terça-feira, à cirurgia no joelho após ter constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral da perna direita.

O procedimento foi realizado pelo doutor Manuel Leyes sob a supervisão da equipe médica do clube merengue e foi considerada um sucesso. O clube da capital espanhola emitiu uma nota oficial em seu site oficial.

Rodrygo sofreu a lesão na metade do segundo tempo da derrota de 1 a 0 do Real para o Getafe. A partida foi realizada na última segunda-feira, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Ao receber a bola na ponta esquerda, ele apoiou o pé para iniciar uma arrancada, mas a sua perna ficou presa no gramado e ele logo caiu no chão. A confirmação do diagnóstico, no entanto, veio no dia seguinte, ao ser submetido a exames.

A estimativa de retorno de um atleta para esse tipo de lesão varia de dez meses a um ano. Rodrygo passa a ser monitorado pelo clube para cumprir os processos recuperação da lesão.