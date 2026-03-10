Everson cita 'vontade de vencer' após iniciar briga generalizada entre Cruzeiro e Atlético-MG

Pivô da pancadaria generalizada que tomou conta do gramado do Mineirão no final do clássico decisivo entre Cruzeiro e Atlético-MG neste domingo, em jogo que deu o título estadual ao conjunto celeste, o goleiro Everson usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio.

Nos instantes derradeiros do jogo, ele não gostou de uma entrada de Cristian na pequena área e foi para cima do rival que estava caído. O arqueiro colocou os dois joelhos sobre o meia e o ato gerou revolta dos jogadores do Cruzeiro. A partir daí, os torcedores foram espectadores de uma batalha campal entre os atletas das duas agremiações.

"De cabeça fria, gostaria de me manifestar a respeito do ocorrido no último final de semana. Competir não é o que aconteceu no campo de jogo e, nem de longe, é um bom exemplo pra sociedade, principalmente para as crianças", diz texto que inicia a postagem.

Na sequência, o jogador citou os "ânimos exaltados" como uma tentativa de justificar as situações de conflito dentro de campo.

"Em algumas ocasiões, a vontade de vencer e a garra em defender o nosso escudo podem nos levar a ultrapassar diversos limites. É importante ressaltar e reconhecer que nada justifica aquelas cenas lamentáveis e o que ocorreu não é o exemplo que desejamos transmitir aos nossos torcedores e para todas as pessoas".

Por fim, o ídolo atleticano terminou o seu "pronunciamento" com pedido de desculpas. "Peço a compreensão em relação a todos os atletas envolvidos, pois sabemos que são profissionais de caráter e pais de família. Todos nós somos humanos e passíveis a erros e temos de aprender com os nossos equívocos".