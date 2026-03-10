BYD avalia ingressar na Fórmula 1 para expandir marca no mundo, diz site

A BYD, fabricante chinesa do setor automotivo, está avaliando a possibilidade de seguir o caminho de montadoras como Cadillac e Audi e ingressar no mundo do automobilismo por meio da Fórmula 1.

De acordo com informações do site Bloomberg, o objetivo de seus dirigentes é usar o calendário de provas da temporada mundial de F-1 para expandir o apelo de sua marca em todos os cantos do planeta.

E o interesse em entrar no segmento dos esportes a motor pode ser ainda mais amplo. Ainda segundo a publicação, a fábrica chinesa também estaria atenta à uma incursão e outras categorias, como a participação no Campeonato Mundial de Endruance (WEC).

Os estudos da montadora estão relacionados ao crescimento das vendas nos mercado internacional, além da tendência (tanto da F-1 como da endurance) em continuar e aumentar o uso de motores híbridos devido à busca para maiores medidas de sustentabilidade.

Em meio ao interesse da BYD, a Fórmula 1 volta a ter um final de semana movimentado após a realização da prova de estreia neste domingo, que teve George Russel, da Mercedes, como vencedor da corrida.

A segunda corrida do ano está agendada para este domingo. A partir desta sexta-feira as equipes iniciam os trabalhos em Xangai, para a disputa do GP da China, que contará ainda com a primeira corrida sprint do ano.