Sem patrocínio, sem pressa

Sem patrocínio master desde o fim de 2025, o Vasco não tem pressa para definir um novo patrocinador e trata o assunto com cautela. Com caixa reforçado, o Cruz-Maltino prega paciência, avalia opções e busca no mercado para além das casas de apostas no curto prazo, de acordo com o GE.

O objetivo é tentar buscar um parceiro fora do ramo das casas de apostas. A diretoria entende que existem muitas empresas na área, mas que nem todas têm consistência financeira. A ideia é esperar e conversar com companhias de outros ramos até o fim do primeiro semestre do ano.