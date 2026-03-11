Joias amassam na Libertadores

Pela segunda rodada da Libertadores Sub-20, o Flamengo tomou conta do jogo e venceu o Bolívar, da Bolívia, por 4 a 1 na noite de ontem, em Quito, no Equador.

Ryan Roberto e Josmar marcaram para o Fla logo no início do primeiro tempo. No final da partida, Alan Santos e Da Mata ampliaram. Cronenbold diminuiu para o Bolívar, que ainda teve um jogador expulso na etapa final.

Com duas vitórias na competição, os Garotos do Ninho encaminharam a vaga para as semifinais. O próximo confronto é contra o Independiente Medellín, da Colômbia, na sexta-feira, às 21h (de Brasília).