Portuguesa conta com erro de cria do Palmeiras e elimina Avaí nos pênaltis na Copa do Brasil

A Portuguesa carimbou sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil, ao vencer por 4 a 1 O Avaí na disputa de pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi disputado nesta terça-feira, no Canindé, na abertura da terceira fase. Agora o time paulista aguarda o vencedor do confronto entre Paysandu e Portuguesa-RJ, que se enfrentam, nesta quarta-feira, em Belém (PA).

Avançar de fase também garantiu mais um bom dinheiro aos cofres do time paulista: R$ 1,07 milhão. Antes já tinha recebido um prêmio de R$ 950 mil por sua participação na fase.

O técnico da Portuguesa, Fábio Matias, esperava encontrar o Avaí mais recuado, porém, acabou se enganando. O time catarinense logo dominou o meio-campo e passou a chegar com perigo perto da grande área.

Aos 15 minutos, o Avaí abriu o placar. Jean Lucas cobrou escanteio em curva e Paulo Vitor apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola ainda resvalou na cabeça do lateral João Vitor antes de entrar.

A reação da Lusa, no entanto, foi rápido. O empate saiu aos 20 minutos, num bonito lance de Renê. Ele recebeu passe diagonal, colocou a boal entre as pernas do zagueiro Baldini e chutou forte fora do alcance do goleiro Léo Aragão.

O Avaí começou melhor o segundo tempo e acertou duas vezes a trave em chutes de longe de Jean Lucas e Daniel Penha. A Portuguesa tentou reagir e quase marcou aos 25 minutos num chute de longa distância de Maceió. A bola quicou na frente do goleiro, ganhou efeito, tocou na trave esquerda e saiu.

O ritmo de jogo caiu com o cansaço dos jogadores e acabou sendo decidido nos pênaltis. A Portuguesa acertou todas suas quatro cobranças com Zé Vitor, Matheus Cadorini, Salomão e Maceió. Pelo lado do Avaí apenas Rafael Bilu acertou a primeira batida, com Sorriso acertando o travessão e Cristiano, ex-meia da Lusa, chutando por cima do travessão.

Eliminado da Copa do Brasil, o Avaí agora vai se preparar para a disputa da Série B do Brasileiro, com estreia prevista para o estádio da Ressacada, em Florianópolis (RS), diante do Juventude-RS.

A Portuguesa vai disputar a Série D do Brasileiro que começa dia 5 de abril e termina dia 13 de setembro. São 96 participantes divididos em 16 grupos de seis times cada. Ela está inclusa no Grupo A13 ao lado do também paulista Água Santa, de três clubes cariocas - América, Madureira e Portuguesa-RJ - e um mineiro, o Pouso Alegre.