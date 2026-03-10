Opositor de Reinaldo Carneiro Bastos vai à Justiça para mudar regras da eleição na FPF

O advogado Wilson Marqueti Júnior, de 57 anos, vai à Justiça para suspender o edital de convocação da eleição à presidência da Federação Paulista de Futebol (FPF). O opositor do atual presidente Reinaldo Carneiro Bastos discorda das regras estipuladas no regulamento pela comissão eleitoral.

Marqueti critica, por exemplo, a definição de que o voto seja aberto e pôs em dúvida a lisura do regulamento eleitoral. A FPF afirmou que seu processo eleitoral "é conduzido com transparência, rigor jurídico e total observância ao seu Estatuto Social e à Lei Geral do Esporte".

"Ele (Reinaldo Carneiro Bastos) monta uma comissão com membros de órgãos que pertencem à federação, com obrigações que afunilam nele. Não é um processo democrático, não é legal. Por isso, vamos ingressar com uma ação na Justiça", afirmou Marqueti ao Estadão.

Marqueti questiona a composição da comissão eleitoral, composta por integrantes de órgãos ligados à federação, e crê ser inadequada a convocação da eleição neste momento, com alguns torneios organizados pela FPF em andamento e o Paulistão encerrado no último domingo.

"Fazer a eleição agora, em março, é imoral porque está no meio do campeonato. Mas não posso reclamar porque está no estatuto, aprovado pelos clubes. O que não foi aprovado pelos clubes tem que ser levado a eles", disse ele.

Conforme o estatuto, as chapas tinham de ser registradas até as 19h desta segunda-feira, 15 dias antes da eleição, marcada para o dia 25 deste mês, uma terça-feira. Carneiro Bastos registrou sua candidatura com apoio de 103 entidades esportivas do estado de São Paulo, sendo 63 dos 64 clubes das Séries A1, A2, A3 e A4, e será candidato único.

O estatuto da FPF determina que, para um candidato lançar sua chapa, é necessário apoio de cinco clubes da Série A1, três da Série A2, dois da Série A3, um da Série A4, um da Segunda Divisão de Profissionais e um das ligas amadoras.

Disputa à presidência da FPF com dois candidatos não ocorre há quase 40 anos. Desde 1987, quando Eduardo José Farah derrotou Carlos Alberto de Oliveira, o pleito na FPF é realizado com candidato único e os dirigentes têm sido eleitos por aclamação.

Ex-vice-presidente de Relações Governamentais da federação, Marqueti fez parte da gestão do atual presidente até agosto deste ano, quando deixou o cargo e passou a trabalhar nos bastidores para concorrer à presidência da entidade.

Reinaldo Carneiro Bastos é presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) desde que Marco Polo Del Nero, antecessor, trocou o cargo pela CBF, em 2015. Em todo esse tempo, o cartola não teve opositor com força política para ameaçar o domínio dele entre clubes paulistas. Ele busca seu quarto e último mandato no comando da federação.

O cartola é investigado pela Polícia Civil desde janeiro, quando foi aberto inquérito policial para apurar crimes de gestão fraudulenta e falsidade ideológica.