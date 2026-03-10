Barcelona de Guayaquil surpreende no Nilton Santos e elimina Botafogo na Pré-Libertadores

O Barcelona de Guayaquil venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. O gol da partida foi marcado por Céliz ainda no primeiro tempo. Como o confronto de ida havia terminado empatado por 1 a 1, o resultado garantiu a classificação da equipe equatoriana para a fase de grupos do torneio continental.
Com a vitória, o Barcelona assegura presença na etapa principal da competição. Já o Botafogo encerra sua participação na Libertadores nesta fase preliminar, apesar de ter criado mais oportunidades ao longo da partida decisiva. O time brasileiro vai disputar a fase de grupos da Copa sul-americana.
O Botafogo iniciou a partida com maior posse de bola e tentando impor ritmo diante da torcida, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em chances claras de gol. Apesar de frequentar o campo adversário e arriscar algumas finalizações, a equipe carioca mostrou pouca eficiência nas conclusões.
O Barcelona foi mais objetivo na primeira oportunidade que teve. Aos sete minutos, a equipe equatoriana chegou ao ataque com Rojas, que dominou pela direita e fez o cruzamento para a área. Martínez apareceu para escorar a bola e deixou Céliz em boa posição para finalizar. O volante chegou chutando e contou com uma falha do goleiro Léo Linck para abrir o placar.
Após o gol, o confronto ficou mais disputado no meio-campo, com o Botafogo tentando reagir, mas sem conseguir superar a defesa adversária até o intervalo.
Na etapa final, o Botafogo aumentou a pressão em busca do empate e passou a criar oportunidades com maior frequência. Logo nos primeiros minutos, Alex Telles cobrou falta com precisão e obrigou o goleiro Contreras a fazer grande defesa, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. O time carioca seguiu tentando principalmente com jogadas pelos lados do campo e cruzamentos para a área.
Mesmo com o volume ofensivo do Botafogo, o Barcelona conseguiu manter a organização defensiva e também encontrou espaços para responder em alguns momentos.
O goleiro Contreras teve atuação decisiva ao impedir o empate em finalizações e cabeceios perigosos dentro da área, incluindo uma defesa importante em tentativa de Arthur Cabral. Apesar da pressão nos minutos finais, o time brasileiro não conseguiu superar a defesa equatoriana.
Classificado, o Barcelona de Guayaquil avança para a fase de grupos da Copa Libertadores e aguarda o sorteio para conhecer os adversários na próxima etapa da competição continental. Eliminado, o Botafogo vira a chave para clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (14), às 20h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 1 BARCELONA
BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Bastos (Arthur Cabral), Newton, Alexander Barbosa e Alex Telles; Mateo Ponte (Joaquín Correa), Danilo, Montoro (Caio Valle) e Barrera (Artur); Matheus Martins e Nathan Fernandes. Técnico: Martín Anselmi.
BARCELONA - Contreiras; Carabalí, Javier Báez, Rangel e Sosa; Vallecilla (Jonnathan Mina); Céliz, Quiñonez e Joao Rojas (Byron Castillo); Villalba (Benedetto) e Tomás Martínez (Pelarza). Técnico: César Farias.
GOL - Céliz, aos 7 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza (BOT); Byron Castillo, Villalba e Pelarza (BSC).
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
PÚBLICO - 32.903 torcedores.
RENDA - R$ 1.179.937,00.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.